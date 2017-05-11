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МВФ призывает власти ФРГ активнее сокращать разрыв между богатыми и бедными
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11 Мая 2017 15:05

МВФ призывает власти ФРГ активнее сокращать разрыв между богатыми и бедными

Международный валютный фонд в своем докладе по ФРГ призывает власти активнее бороться за сокращение разрыва между богатыми и бедными. МВФ рекомендует поднять налоги на имущество и ускорить повышение зарплат, также либерализовать рынок труда и сферы услуг. Эксперты фонда считают, что сейчас для немецкой экономики важно привлечение большего объема инвестиций. К слову, тема повышения налогов на доходы ключевая в предвыборной кампании и одно из основных требований Мартина Шульца, который возглавляет список Социал-демократической партии Германии.

  

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