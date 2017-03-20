Международный валютный фонд отменил заседание по финансированию Украины

20 Марта 2017 08:02

Международный валютный фонд в последний момент отменил заседание по финансированию Украины. Речь идет о предоставлении Киеву транша на миллиард долларов. Причиной стала транспортная блокада Донбасса, введенная президентом Петром Порошенко в четверг. Информацию уже подтвердили в минфине Украины, подчеркнув, что специалистам МВФ теперь нужно уточнить экономические последствия от таких мер. Напомним, предыдущий транш МВФ перечислил Киеву полгода назад. Всего же четырехлетняя программа предусматривает кредитование более чем на 17 миллиардов долларов.