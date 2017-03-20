В мире
20 Марта 2017 08:02
Международный валютный фонд отменил заседание по финансированию Украины
Международный валютный фонд в последний момент отменил заседание по финансированию Украины. Речь идет о предоставлении Киеву транша на миллиард долларов. Причиной стала транспортная блокада Донбасса, введенная президентом Петром Порошенко в четверг. Информацию уже подтвердили в минфине Украины, подчеркнув, что специалистам МВФ теперь нужно уточнить экономические последствия от таких мер. Напомним, предыдущий транш МВФ перечислил Киеву полгода назад. Всего же четырехлетняя программа предусматривает кредитование более чем на 17 миллиардов долларов.
Другие новости
20.03.2017 15:08 / В мире В аэропортах Италии отменяются около половины рейсов
20.03.2017 15:06 / В мире В здании французской финансовой прокуратуры в центре Парижа ищут взрывное устройство
20.03.2017 12:14 / В мире В Валенсии завершился праздник огня
20.03.2017 12:08 / В мире В Германии - новый президент
20.03.2017 12:05 / В мире В центре Лондона прошли антитеррористические учения
20.03.2017 09:04 / В мире В Польше прошли митинги против "украинизации рынка труда"
20.03.2017 09:03 / В мире Сразу две демонстрации в Лейпциге
20.03.2017 09:01 / В мире Подробности субботнего теракта в Париже
20.03.2017 09:01 / В мире Глава британской контрразведки: Королевство не в силах противостоять террористам
20.03.2017 08:03 / В мире Сильные бури пронеслись по Польше
20.03.2017 08:01 / В мире В Ганновере сегодня открывается форум CeBit
20.03.2017 07:03 / В мире На улицы французской столицы вышли более 7 тысяч человек
20.03.2017 07:02 / В мире У Ангелы Меркель появился официальный конкурент на выборах в бундестаг
19.03.2017 15:13 / В мире В Стамбуле проходит международная выставка ювелирных изделий
19.03.2017 15:10 / В мире Ушел из жизни легендарный музыкант Чак Берри
19.03.2017 15:07 / В мире В Вашингтоне второе ЧП за сутки
19.03.2017 12:02 / В мире Из-за взрыва бытового газа в Брюсселе обрушились 2 жилых дома
18.03.2017 21:15 / В мире "Третий вариант" для Эдинбурга