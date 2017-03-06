Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины к России

6 Марта 2017 19:09

Киев в числе прочего обвиняет Москву в финансовой поддержке незаконных формирований на Донбассе и причастности к инциденту со сбитым в июле 2014 малайзийским "Боингом". Представители страны-ответчика обвинения отвергают и называют их бездоказательными. Слушания продлятся до четверга.