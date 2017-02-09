Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Международный Комитет Красного Креста приостанавливает деятельность на территории Афганистана
В мире
RSS
Международный Комитет Красного Креста приостанавливает деятельность на территории Афганистана
Скачать Поделиться

9 Февраля 2017 19:11

Международный Комитет Красного Креста приостанавливает деятельность на территории Афганистана

Решение принято после того, как в ходе обстрела погибли 6 сотрудников организации, двое пропали без вести. Их поисками занимаются спецслужбы. Нападение произошло на севере страны в провинции Джаузджан. Конвой доставлял гуманитарный груз в районы, пострадавшие от сильных снегопадов. По словам афганских властей, за атакой могут стоять боевики террористической группировки "Исламское государство". Только когда будут выяснены все обстоятельства нападения, гуманитарная организация возобновит работу.

  

Другие новости

Вместо бейджа - микрочип Замест бейджа - мікрачып 09.02.2017 08:05 / В мире Вместо бейджа - микрочип

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =