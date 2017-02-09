В мире
9 Февраля 2017 19:11
Международный Комитет Красного Креста приостанавливает деятельность на территории Афганистана
Решение принято после того, как в ходе обстрела погибли 6 сотрудников организации, двое пропали без вести. Их поисками занимаются спецслужбы. Нападение произошло на севере страны в провинции Джаузджан. Конвой доставлял гуманитарный груз в районы, пострадавшие от сильных снегопадов. По словам афганских властей, за атакой могут стоять боевики террористической группировки "Исламское государство". Только когда будут выяснены все обстоятельства нападения, гуманитарная организация возобновит работу.
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