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Международный фестиваль воздушных шаров проходит на альпийском курорте Шато-д'О
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23 Января 2017 09:12

Международный фестиваль воздушных шаров проходит на альпийском курорте Шато-д'О

В нем принимают участие экипажи аэростатов из 15 стран. Традиционно продолжительность программы фиесты 9 дней. В формате фестиваля проводятся и гонки на аэростатах, и акробатические полеты мини воздушных шаров, а также радиоуправляемых летательных средств. Формы летательных аппаратов в большинстве своем необычные. Это могут быть герои известных блокбастеров, комиксов или мультфильмов, а также фрукты, удивительные животные и даже насекомые.

  

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