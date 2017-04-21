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Международный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии
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21 Апреля 2017 08:02

Международный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии

На торжественной церемонии в военном городке Тапа свои национальные флаги подняли солдаты Великобритании, Франции и Дании. Войска прибыли в страну по решению Варшавского саммита НАТО об усилении восточного фланга альянса. В составе батальона более 1 200 военнослужащих. Ранее сюда прибыла тяжелая боевая техника. А на прошлой неделе начались международные учения. 

  

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