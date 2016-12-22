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Международный аэропорт Алеппо готов принимать и отправлять самолеты
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22 Декабря 2016 19:03

Международный аэропорт Алеппо готов принимать и отправлять самолеты

Международный аэропорт Алеппо - второй по величине в Сирии - готов принимать и отправлять самолеты. Как ожидается, это существенно упростит связь с городом и обеспечит еще один транспортный коридор. Работа воздушной гавани прекратилась три года назад, когда Алеппо оказался в центре военного конфликта. В настоящее время  город полностью под контролем правительственных войск. Продолжается эвакуация боевиков и гражданских лиц, по данным Красного Креста, последние уже полностью вывезены.

И сегодня в Нью-Йорке  Генассамблея ООН  приняла резолюцию о создании механизма расследования преступлений, совершенных в Сирии. Круг вопросов, которыми  займется новая структура, будет определен Генсеком ООН в ближайшие 20 дней. Согласно принятому документу, после проведения расследований виновные лица будут подвергнуты судебным преследованиям. 

 

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