Международный аэропорт Алеппо готов принимать и отправлять самолеты

22 Декабря 2016 19:03

Международный аэропорт Алеппо - второй по величине в Сирии - готов принимать и отправлять самолеты. Как ожидается, это существенно упростит связь с городом и обеспечит еще один транспортный коридор. Работа воздушной гавани прекратилась три года назад, когда Алеппо оказался в центре военного конфликта. В настоящее время город полностью под контролем правительственных войск. Продолжается эвакуация боевиков и гражданских лиц, по данным Красного Креста, последние уже полностью вывезены.

И сегодня в Нью-Йорке Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма расследования преступлений, совершенных в Сирии. Круг вопросов, которыми займется новая структура, будет определен Генсеком ООН в ближайшие 20 дней. Согласно принятому документу, после проведения расследований виновные лица будут подвергнуты судебным преследованиям.