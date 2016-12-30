В мире
1 Января 2017 15:02
Меры безопасности были усилены практически по всей планете
В Нью-Йорке на праздничных мероприятиях дежурили вооруженные спецназовцы и спецтехника. Антиавтомобильные заграждения на площадях едва ли не каждого крупного европейского города. Важно было не допустить терактов с использованием грузовиков. В Кельне полицейских гораздо больше, чем в прошлом году. А на подъездах к праздничной зоне в Берлине бетонные блоки - защита от нападения для тех, кто минувшей ночью наблюдал за праздничным фейерверком у Бранденбургских ворот.
Другие новости
02.01.2017 15:08 / В мире В итальянской Флоренции злоумышленники привели в действие самодельную бомбу
02.01.2017 15:06 / В мире Новые подробности трагического происшествия на туристическом пароме в Индонезии
02.01.2017 15:04 / В мире Срочная информация из Турции
02.01.2017 12:03 / В мире В Германии расследуют мошенничество мигрантов
02.01.2017 12:02 / В мире В Бразилии один из новогодних праздников закончился стрельбой
02.01.2017 12:01 / В мире Нападавший в стамбульском клубе связан с "Исламским государством"
02.01.2017 09:07 / В мире Традиционные новогодние купания
02.01.2017 09:04 / В мире ЧП в Казахстане
02.01.2017 09:03 / В мире В Индонезии в результате пожара на туристическом пароме погибли 23 человека
02.01.2017 09:02 / В мире Завершена процедура опознания тел погибших в стамбульском ночном клубе
01.01.2017 15:01 / В мире Новые данные о теракте в Турции
01.01.2017 12:24 / В мире Планета встретила Новый год
01.01.2017 12:10 / В мире Теракт в ночном клубе Стамбула. Данных о белорусах не поступало
31.12.2016 21:14 / В мире 2017 встречает восточная часть нашего полушария
31.12.2016 15:20 / В мире В Румынии прошел предновогодний фестиваль "медвежьих плясок"
31.12.2016 15:17 / В мире Пан Ги Мун завершает сегодня свою работу на посту Генсекретаря ООН
31.12.2016 15:15 / В мире Готовятся к встрече Нового года Европа и США
31.12.2016 15:04 / В мире Новый год последовательно приходит в разные уголки планеты
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)