Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Меры безопасности были усилены практически по всей планете
В мире
RSS
Меры безопасности были усилены практически по всей планете
Скачать Поделиться

1 Января 2017 15:02

Меры безопасности были усилены практически по всей планете

В Нью-Йорке на праздничных мероприятиях дежурили вооруженные спецназовцы и спецтехника.  Антиавтомобильные заграждения  на площадях едва ли не каждого крупного европейского города. Важно было не допустить терактов  с использованием грузовиков. В Кельне полицейских гораздо больше, чем в прошлом году.  А на подъездах к праздничной зоне в Берлине бетонные блоки - защита от нападения для тех, кто  минувшей ночью наблюдал за  праздничным фейерверком у Бранденбургских ворот.

 

Другие новости

ЧП в Казахстане Надзвычайнае здарэнне ў Казахстане 02.01.2017 09:04 / В мире ЧП в Казахстане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =