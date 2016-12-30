Меры безопасности были усилены практически по всей планете

1 Января 2017 15:02

В Нью-Йорке на праздничных мероприятиях дежурили вооруженные спецназовцы и спецтехника. Антиавтомобильные заграждения на площадях едва ли не каждого крупного европейского города. Важно было не допустить терактов с использованием грузовиков. В Кельне полицейских гораздо больше, чем в прошлом году. А на подъездах к праздничной зоне в Берлине бетонные блоки - защита от нападения для тех, кто минувшей ночью наблюдал за праздничным фейерверком у Бранденбургских ворот.