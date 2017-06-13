Мэр Рима попросила правительство Италии больше не присылать в город иммигрантов

14 Июня 2017 09:04

По ее словам, это может привести к росту социальной напряженности. Вирджиния Раджи предупреждает, что даже задумываться о создании новых центров по приему нелегальных мигрантов "невозможно, даже - рискованно". За последние три года в Италию в поисках убежища прибыли по морю около полумиллиона нелегальных мигрантов - главным образом из Северной Африки. Почти 200 000 человек были расселены в центрах по всей стране. Ожидается, что их число в этом году вырастет.