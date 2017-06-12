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Меланья Трамп переехала в Белый дом
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12 Июня 2017 19:22

Меланья Трамп переехала в Белый дом

Первая леди США переехала в Белый дом. Ранее американские СМИ сообщали, что переезд Меланьи Трамп и младшего сына Трампа Бэррона, которые до сих пор жили в небоскребе Трамп-тауэр на Манхэттене в Нью-Йорке, случится после окончания 11-летним Бэрроном учебного года. Обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке при этом ежедневно обходилось полицейскому управлению до 146-ти тысяч долларов. 35-летняя дочь Трампа Иванка - помощник президента. У нее есть свой кабинет в Белом доме.

 

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