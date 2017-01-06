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Мексика охвачена протестами против повышения цен на бензин
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3 Января 2017 07:09

Мексика охвачена протестами против повышения цен на бензин

Демонстранты  от лозунгов перешли к действиям.  Они начали перекрывать дороги по всей стране. Так, в штате Чиуауа  около тысячи человек блокировали несколько трасс и даже железную дорогу.  В штате Мехико  протестующие заняли три полосы трассы, которая соединяет столицу с городом Толука. В соответствии с решением правительства  цены на бензин и дизельное топливо  в Мексике с 1  января выросли на 20%.

 

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