Мексика охвачена протестами против повышения цен на бензин

3 Января 2017 07:09

Демонстранты от лозунгов перешли к действиям. Они начали перекрывать дороги по всей стране. Так, в штате Чиуауа около тысячи человек блокировали несколько трасс и даже железную дорогу. В штате Мехико протестующие заняли три полосы трассы, которая соединяет столицу с городом Толука. В соответствии с решением правительства цены на бензин и дизельное топливо в Мексике с 1 января выросли на 20%.