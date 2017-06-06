Медведь атаковал жилой дом Колорадо

7 Июня 2017 12:10

В американском штате Колорадо медведь атаковал жилой дом. Нападение зафиксировали видеокамеры. Животное забрело в поисках еды, а после попыталось сыграть на пианино в гостиной. Встав на задние лапы, медведь передние опустил на клавиши. Затем хищник потерял интерес к инструменту и отправился обследовать дом.