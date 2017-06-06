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Медведь атаковал жилой дом Колорадо
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7 Июня 2017 12:10

Медведь атаковал жилой дом Колорадо

В американском штате Колорадо медведь атаковал жилой дом. Нападение зафиксировали видеокамеры. Животное забрело в поисках еды, а после попыталось сыграть на пианино в гостиной. Встав на задние лапы, медведь передние опустил на клавиши. Затем хищник потерял интерес к инструменту и отправился обследовать дом.

  

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