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Майский снегопад в Литве оставил без электричества 9 тысяч человек
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11 Мая 2017 15:11

Майский снегопад в Литве оставил без электричества 9 тысяч человек

В основном это жители Вильнюсского и Каунасского районов. Тяжелый мокрый снег привел к перебоям электроснабжения. На местах ЧП работают аварийные службы. Восстановить подачу электричества планируется в течение ближайших суток. По данным синоптиков, в некоторых районах Литвы сегодня утром толщина снега превысила 10 см. Отмечается, что такого холодного мая в стране не было с 1980 года.

  

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