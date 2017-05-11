Майский снегопад в Литве оставил без электричества 9 тысяч человек

11 Мая 2017 15:11

В основном это жители Вильнюсского и Каунасского районов. Тяжелый мокрый снег привел к перебоям электроснабжения. На местах ЧП работают аварийные службы. Восстановить подачу электричества планируется в течение ближайших суток. По данным синоптиков, в некоторых районах Литвы сегодня утром толщина снега превысила 10 см. Отмечается, что такого холодного мая в стране не было с 1980 года.