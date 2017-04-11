Матч, который состоялся спустя сутки

12 Апреля 2017 21:15

В эти минуты завершается встреча в Дортмунде, где "Боруссия" принимает французский "Монако".

Вчера же перед началом первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов возле автобуса немецкого клуба произошел взрыв, который уже сегодня власти Германии признали терактом. А саму встречу решено было перенести на 12 апреля. От взрыва сильно пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, а его одноклубники в знак поддержки надели майки с изображением футболиста.

Рассказывает Павел Капуцкий. Болельщики почти заполнили крупнейший стадион Германии 80-тысячный "Сигнал Идуна Парк". Они предвкушали битву. Четвертьфинал главного клубного турнира Европы. Но одна из команд до арены не доехала, о чем первым сообщил официальный "Твиттер" "Боруссии". Объявление о переносе матча на стадионе прозвучало только за 15 минут до планируемого начала.

Автобус отправлялся от гостиницы, находящейся в 12-ти километрах от арены. Прогремели сразу три взрыва, которые разбили несколько стекол и повредили шины. А главное, пострадал один из футболистов "Боруссии".

26-летний защитник Марк Бартра летом перешел в немецкий клуб из "Барселоны" за восемь миллионов евро. Он был здоров, тренировался и готовился выйти на поле, но осколки стекла впились в его правую руку, сломали лучевую кость.

Фрауке Келер, пресс-секретарь генерального прокурора Германии: "Мотивы этого нападения остаются неясными: на месте преступления было найдено три одинаковых письма признания, возможно, исламское происхождение. Бомбы были оснащены металлическими стержнями, один из которых пронзил подголовник одного из мест в автобусе. Хорошо, что ничего страшного не случилось".

Пострадал и полицейский, сопровождавший автобус на мотоцикле. У него шок. После декабрьского теракта в Берлине немецкая полиция находилась в состоянии повышенной готовности. Тогда фура въехала в толпу людей, погибли 12 человек. Не помогло.

Президент "Боруссии" Райнхальд Раубалль во время интервью показывает, в каком именно месте пострадала рука Марка Бартры. Футболиста уже выписали из больницы, но в нынешнем сезоне на поле он, скорее всего, не выйдет.

Футбольный клуб "Монако" пообещал компенсировать затраты своим болельщикам, не сумевшим задержаться в Дортмунде на сутки. Каждому, кто останется в Германии, выделят около 80 евро.

Причем многим гостям не пришлось платить за ночлег. В социальных сетях множество фото, на которых немецкие болельщики гостеприимно принимают манегасков.

Принц Монако призывал УЕФА перенести матч на субботу, но футбольные руководители решили играть сегодня. Перед боем футболисты "Боруссии" провели тренировку. Меры безопасности - драконовские.

Генпрокуратура подозревает в теракте двух исламистов. Обысканы квартиры. Один из них задержан. Восьмикратные чемпионы Германии, победители Лиги чемпионов… Дортмундская "Боруссия" столкнулась с главным испытанием в своей более чем столетней истории. Команда выжила. Все кубки и медали меркнут на этом фоне.