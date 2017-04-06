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Массовый дебют гепардов в Смитсоновском национальном зоологическом парке в США
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6 Апреля 2017 09:09

Массовый дебют гепардов в Смитсоновском национальном зоологическом парке в США

Там показали сразу два выводка пушистых комочков. Самка по имени Хеппи родила 5 здоровых малышей, а Мити - 7. Мамы чувствуют себя хорошо и нормально справляются с кормлением команды маленьких гепардов.
  

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