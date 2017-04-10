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Массовые протесты в Будапеште
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10 Апреля 2017 09:10

Массовые протесты в Будапеште

На улицы города вышли десятки тысяч человек. Они призывали президента страны не ставить свою подпись под новым законом, который может привести к закрытию Центрально-Европейского университета, основанного на средства американского финансиста Джорджа Сороса. Ранее депутаты парламента Венгрии проголосовали большинством голосов за принятие документа, который, в частности, усложняет процедуру выдачи ученых степеней иностранными вузами. Сейчас в университете обучается около 2 тысяч студентов из 108-ми стран.

 

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