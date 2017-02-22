21 Февраля 2017 21:21

Пылающие машины и огонь на поражение - массовые беспорядки вспыхнули этой ночью в шведской столице. В районе Ринкби, где живут в основном мигранты, десятки молодых людей поджигали автомобили, били витрины и грабили магазины. В полицейских и пожарных летели камни и бутылки. Чтобы утихомирить толпу, стражам порядка пришлось применить оружие. Пострадал один полицейский и владелец разграбленного магазина. Поводом для волнений стало задержание мигранта, который находился в розыске.

Примечательно, что за сутки до того президент США Дональд Трамп, рассказывая о проблемах с мигрантами, привел в пример Швецию, где, по его словам, произошло что-то ужасное. Многие подумали о теракте, однако выяснилось, что в стране все спокойно. В Швеции даже призвали Трампа к ответу. И вот через день в Стокгольме случился погром. В социальных сетях даже появилась шутка, что президент США просто перепутал дни, и называют его чуть ли не ясновидцем.

Эксперты же говорят, что Трамп просто информирован американскими спецслужбами, которые держат руку на пульсе всех подобных процессов. К слову, в Швеции сейчас около 200 тысяч мигрантов. Это самое высокое соотношение числа беженцев к местным жителям в Европе.