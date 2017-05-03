3 Мая 2017 15:18

Массовой дракой завершился финал Кубка России по футболу между "Уралом" и московским "Локомотивом". Все началось со стычки Фидлера и Фернандеша, а в итоге красные карточки получили четыре футболиста. Локомотив победил 2:0 и завоевал трофей.