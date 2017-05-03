Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Массовой дракой завершился финал Кубка России по футболу
В мире
RSS
Массовой дракой завершился финал Кубка России по футболу
Скачать Поделиться

3 Мая 2017 15:18

Массовой дракой завершился финал Кубка России по футболу

Массовой дракой завершился финал Кубка России по футболу между "Уралом" и московским "Локомотивом". Все началось со стычки Фидлера и Фернандеша, а в итоге красные карточки получили четыре футболиста. Локомотив победил 2:0 и завоевал трофей.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =