В мире
3 Мая 2017 15:18
Массовой дракой завершился финал Кубка России по футболу
Массовой дракой завершился финал Кубка России по футболу между "Уралом" и московским "Локомотивом". Все началось со стычки Фидлера и Фернандеша, а в итоге красные карточки получили четыре футболиста. Локомотив победил 2:0 и завоевал трофей.
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