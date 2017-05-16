Массовая забастовка в Греции

16 Мая 2017 15:33

На улицы вышли репортеры и моряки, работники общественного транспорта. В стране приостановлено движение паромов, не выходят в эфир новости. Ожидается, что завтра к акции присоединятся учителя, врачи и авиадиспетчеры. Последние будут работать с 11-ти утра до 3-х часов дня, поэтому ряд рейсов придется отложить. Протесты связаны с новыми мерами экономии, которые предусматривают массовые увольнения, сокращения пенсий, а также очередные налоги. Послезавтра депутаты намерены рассмотреть реформы и определить среднесрочную финансовую стратегию страны на ближайшие четыре года.