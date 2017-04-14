В мире
15 Апреля 2017 15:07
Массовая паника в Нью-Йорке
Массовая паника в Нью-Йорке, в результате которой пострадали по меньшей мере 16 человек. Инцидент произошел на Пенсильванском вокзале. Полиция применила электрошокер против дебошира, который отказался подчиниться их требованиям. Люди приняли звук шокера за выстрелы и бросились в разные стороны, чтобы скрыться от опасности. В результате 12 человек были госпитализированы. Многие получили травмы. Нью-Йоркская полиция подтвердила, что стрельбы на вокзале не было.
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