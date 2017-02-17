Масштабный форум. Из Мюнхена – наш корреспондент

18 Февраля 2017 21:18

В эти дни в центре Европы, в Мюнхене, звучат темы куда более сложные, чем трудовая занятость у нас. Миграционный кризис, терроризм. Опасные проблемы, о которых в Беларуси привыкли только слышать, там потребовали обсуждения на самом высоком уровне. Как говорят эксперты, решается не просто развитие, а спасение западного мира. Сегодня в столице Баварии в том числе прошли переговоры глав МИД "нормандской четверки". Министры определили дальнейшие шаги по реализации минских соглашений. По мнению сторон, договоренностям, которые были достигнуты в белорусской столице, пока альтернативы нет. Какие еще проблемы были затронуты на полях масштабного форума - из Мюнхена Алексей Адашкин.

Мюнхенская конференция – форум неформальный. Это значит, что здесь не принимают никаких документов или решений. Впрочем, что касается ситуации в Украине, то второй год подряд в феврале в пятизвездочном отеле Bayerischer Hof встречаются министры иностранных дел "нормандской четверки". Главная тема переговоров сегодня – выполнение минских соглашений и обострение на Донбассе. К слову, предыдущий раз главы внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции сидели за одним столом в ноябре прошлого года в Минске. Сегодня четыре министра согласовали новое перемирие на Донбассе – оно вступает в силу с 20 февраля.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России:

"Дискуссии в Мюнхене дадут возможность детально рассмотреть как мировые, так и действующие конфликты в Европе. Главное, что урегулирование нигде не может быть достигнуто военным путем. Это касается в полной мере конфликта на востоке Украины и выполнения минских договоренностей через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском – этому нет альтернативы. Это твердая позиция как России, так и Запада и Совбеза ООН".

Тем временем в соседнем здании украинский бизнесмен Виктор Пинчук организовал ланч, на котором судьбу его родины обсуждали приглашенные эксперты. В президиуме - бывший Генсек НАТО Андерс фон Расмуссен и тоже с приставкой "экс" директор ЦРУ - американский генерал Петреус. На столах - вареники и флаг Украины из живых цветов. Выполнение минского сценария - это единственное направление для движения к миру на Донбассе, говорят эксперты.

Усилия Беларуси по решению украинского вопроса позволили Европе по-новому взглянуть на официальный Минск. Отмену виз для желающих посетить нашу страну иностранцев в кулуарах мюнхенской конференции называют уверенным шагом навстречу сотрудничеству и инвестициям.

"Баварский двор" сегодня был переполнен. 500 сотен экспертов, дипломатов, политиков и военных принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Нашу страну на этом форуме представляет посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко.

Планета переживает самые сложные времена за всю послевоенную историю. Так пессимистично описывают международные отношения эксперты Мюнхенской конференции, одни из самых авторитетных экспертов в сфере безопасности.

По традиции накануне старта форума в Мюнхене выходит в свет специальный доклад. В нынешнем году - это 90-страничное исследование с названием "Пост-правда, пост-Запад, пост-порядок". Если кратко, то авторитетные эксперты доказывают, что стабильности в мире все меньше, влияние стран Запада сокращается, и это на фоне засилья фальшивых новостей и кибер-преступников. Участникам конференции предлагается попытаться найти выход из тупика, в который зашла геополитика.

В этом году к Мюнхенской конференции приковано особое внимание. Ведь, по сути, это первая встреча мировых лидеров с новой администрацией США. Американский вице-президент попытался успокоить и убедить партнеров в том, что его страна по-прежнему поддерживает Евросоюз и НАТО. Канцлер ФРГ в свою очередь заявила, что необходимо улучшать отношения с Россией. Ангела Меркель также отметила, что минским договоренностям нет альтернативы. Генсек же ООН в своем выступлении призвал объединиться для борьбы с глобальным терроризмом.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Мы живем в опасном мире, наблюдаем новые и старые конфликты, они становятся все более взаимосвязанными. Экстремисты перемещаются и теперь угрозы распространения глобального терроризма существуют для нас всех. Я считаю, что пришло время всем объединиться и найти ответы. Это будет нелегко, но это надо сделать, в том числе задействовав дипломатический ресурс".

В центре Мюнхена на площади Мариенплац сегодня собралась и альтернативная - уличная конференция. Демонстрацию организовали немецкие противники НАТО. Музыкой и инсталляциями они попытались привлечь внимание к проблеме мира во всем мире, призывая к разоружению и диалогу. Между этими двумя мюнхенскими форумами – полицейские кордоны, и стороны вряд ли слышали друг друга.