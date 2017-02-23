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Масштабные пожары в Сиднее
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23 Февраля 2017 12:07

Масштабные пожары в Сиднее

Австралийские спасатели борются с масштабным пожаром в Сиднее. ЧП произошло на одном из заводов по переработке отходов на западе города. В тушении участвуют более 150 человек. Практически весь Сидней заволокло дымом. Сотрудники фабрики срочно эвакуированы. Никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна, как и примерное время тушения такого крупного пожара.

  

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