Масштабные пожары в Сиднее

23 Февраля 2017 12:07

Австралийские спасатели борются с масштабным пожаром в Сиднее. ЧП произошло на одном из заводов по переработке отходов на западе города. В тушении участвуют более 150 человек. Практически весь Сидней заволокло дымом. Сотрудники фабрики срочно эвакуированы. Никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна, как и примерное время тушения такого крупного пожара.