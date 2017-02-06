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Масштабная антитеррористическая операция в Турции
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6 Февраля 2017 07:06

Масштабная антитеррористическая операция в Турции

Задержаны более 400 подозреваемых в связях с группировкой “Исламское государство”. Рейды прошли в Анкаре, Стамбуле, провинциях Коджаэли и Измир. Большинство задержанных иностранцы, но об их национальности не сообщается. Во время операции конфисковано оружие, документы ИГИЛ и экстремистская литература.

  

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