Масштабная антитеррористическая операция в Турции

6 Февраля 2017 07:06

Задержаны более 400 подозреваемых в связях с группировкой “Исламское государство”. Рейды прошли в Анкаре, Стамбуле, провинциях Коджаэли и Измир. Большинство задержанных иностранцы, но об их национальности не сообщается. Во время операции конфисковано оружие, документы ИГИЛ и экстремистская литература.