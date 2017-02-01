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Масштабная антитеррористическая операция проходит в Германии
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1 Февраля 2017 15:04

Масштабная антитеррористическая операция проходит в Германии

Более тысячи полицейских обыскали 54 дома во Франкфурте-на-Майне, Оффенбахе и Висбадене. В результате был задержан 36-летний тунисец. Его подозревают в подготовке теракта, создании группировки и наборе людей в ряды "Исламского государства". Кроме того, в рамках операции разыскиваются еще 15 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Ранее полиция Берлина арестовала троих человек, которые могут примыкать к группировке "Исламское государство".

  

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