Масштабная антитеррористическая операция проходит в Германии

1 Февраля 2017 15:04

Более тысячи полицейских обыскали 54 дома во Франкфурте-на-Майне, Оффенбахе и Висбадене. В результате был задержан 36-летний тунисец. Его подозревают в подготовке теракта, создании группировки и наборе людей в ряды "Исламского государства". Кроме того, в рамках операции разыскиваются еще 15 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Ранее полиция Берлина арестовала троих человек, которые могут примыкать к группировке "Исламское государство".