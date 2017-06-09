Машины с гуманитарным грузом уже на подъезде к Киеву

12 Июня 2017 12:07

Автоколонна МЧС движется в пункт представительства Международного Красного Креста. Оказать помощь Украине было решено после встречи президентов двух стран в апреле, в 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Формированием и доставкой груза занимались белорусские спасатели. Общая сумма - более 100 тысяч рублей, вес 58 тонн. Это товары первой необходимости. По договоренности обеих сторон (а это принципиальная позиция Минска и Киева) груз распределят между жителями по обе стороны конфликта.