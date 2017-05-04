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Марин Ле Пен забросали яйцами во время поездки в Бретань
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4 Мая 2017 15:13

Марин Ле Пен забросали яйцами во время поездки в Бретань

Противники лидера ультраправых кричали при этом "Долой фашистов". Охранники закрыли политика, а затем увели в здание. Уже в воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов, в котором главе "Национального фронта" будет противостоять центрист Эммануэль Макрон. Накануне прошел финальный раунд предвыборных теледебатов. Марин Ле Пен выступила за восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Пятой республики - в первую очередь, от Евросоюза. Эммануэль Макрон подверг взгляды соперницы критике, а себя назвал - проевропейским политиком. По данным социологов, Макрон оказался более убедительным, так сочли 63% опрошенных.

  

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