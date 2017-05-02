2 Мая 2017 15:02

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен уличена в плагиате. Выступая 1 мая перед французами, она позаимствовала несколько фрагментов из речей бывшего соперника по президентской гонке Франсуа Фийона. В частности, Ле Пен дословно повторила пассаж, посвященный значимости Пиренеев и Альп, а также отрывок о величии французского языка. Инцидент вызвал интерес местных СМИ. Многие из них теперь передают речи Ле Пен и Фийона в наложЕнии, в которых совпадают все произнесенные слова.