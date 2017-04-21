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Марин Ле Пен оставила руководство своей партией
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25 Апреля 2017 09:04

Марин Ле Пен оставила руководство своей партией

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен оставила руководство своей партией. Она собирается стать "президентом всех французов". В первом туре глава ультраправого "Национального фронта" набрала почти 22% голосов. На два больше только у лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, который называет себя центристом. Сейчас оба кандидата начали подготовку к финальному сражению — теледебатам. Кто станет новым хозяином Елисейского дворца, станет известно в следующее воскресенье.

  

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