Марин Ле Пен остается фаворитом предвыборной гонки во Франции

13 Марта 2017 19:04

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена высылать из страны осужденных преступников-иностранцев. Лидер "Национального фронта" готова также увеличить число мест в тюрьмах и расширить на 15 тысяч человек штат полиции и жандармерии. По словам Ле Пен, борьбу с терроризмом и преступностью нужно подкреплять конкретными мерами. Также она пообещала активизировать разведку, чтобы пресекать незаконную торговлю оружием. Кроме того, политик намерена в течение шести месяцев после избрания провести референдум о выходе из Евросоюза.

Главу государства жители Франции будут выбирать 23 апреля. Пока Ле Пен остается фаворитом гонки - за нее готовы отдать голоса не менее 26% избирателей.