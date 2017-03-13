В мире
13 Марта 2017 19:04
Марин Ле Пен остается фаворитом предвыборной гонки во Франции
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена высылать из страны осужденных преступников-иностранцев. Лидер "Национального фронта" готова также увеличить число мест в тюрьмах и расширить на 15 тысяч человек штат полиции и жандармерии. По словам Ле Пен, борьбу с терроризмом и преступностью нужно подкреплять конкретными мерами. Также она пообещала активизировать разведку, чтобы пресекать незаконную торговлю оружием. Кроме того, политик намерена в течение шести месяцев после избрания провести референдум о выходе из Евросоюза.
Главу государства жители Франции будут выбирать 23 апреля. Пока Ле Пен остается фаворитом гонки - за нее готовы отдать голоса не менее 26% избирателей.
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