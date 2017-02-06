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Марин Ле Пен объявила о начале своей президентской кампании
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6 Февраля 2017 09:02

Марин Ле Пен объявила о начале своей президентской кампании

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" объявила о начале президентской гонки. Выступая в Лионе, Марин Ле Пен пообещала бороться с мигрантами и радикальными исламистами. В ее планах - проведение референдума о членстве Франции в ЕС. Первый тур президентских выборов в Пятой республике пройдет 23 апреля. Ее главные конкуренты - независимый центрист Эммануэль Макрон и кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон. По данным последних опросов, Ле Пен может набрать наибольшее число голосов в первом туре выборов, но вряд ли победит в мае во втором. 

  

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