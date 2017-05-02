2 Мая 2017 07:05

В преддверии второго тура президентских выборов во Франции два основных кандидата Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон высказались о будущей судьбе Евросоюза. Ле Пен предложила создать организацию, альтернативную Евросоюзу. Как пример, "Европейский альянс", который бы помогал странам сотрудничать в тех проектах, которые не ущемляют их национальных интересов. Эммануэль Макрон, который выступал за членство Франции в ЕС, заявил о необходимости реформировать устройство Евросоюза. Ле Пен уже обвинила своего соперника в том, что он "играет на ее поле". Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая.Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон высказались о будущей судьбе Евросоюза



