19 Апреля 2017 08:05

Глава испанского кабинета министров Мариано Рахой даст показания в качестве свидетеля в Национальном суде по делу о коррупции в Народной партии. В рамках антикоррупционого расследования выяснилось, что в правящей партии не один год вели двойную бухгалтерию с незаконными взносами. Главный подозреваемый по этому делу - бывший казначей Народной партии Луис Барсенас. В своих показаниях он обвинил высокопоставленных партийных функционеров в том, что они получали вознаграждения из черной кассы. Рахой опровергает все обвинения в свой адрес.