В мире
10 Мая 2017 12:07
Мануэль Вальс заявил, что хочет участвовать в парламентских выборах во Франции
Перемены на французской политической арене. Бывший премьер-министр Пятой республики социалист Мануэль Вальс заявил, что хочет участвовать в парламентских выборах от движения "Вперед" (новоизбранного президента Эммануэля Макрона). Вальс отметил, что Социалистическая партия мертва. Напомним, выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) пройдут уже через месяц (11-го и 18-го июня). Перемены произошли и в лагере ультраправых. Внучка основателя "Национального фронта" и племянница ее нынешнего лидера Марион Марешаль Ле Пен заявила о своем решении покинуть политику. Напомним, в 2012 году (в возрасте 22-х лет) она стала самым молодым депутатом парламента в истории Франции.
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