18 Января 2017 15:07

Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты Мануэль Вальс получил пощечину во время визита в Бретань. Вальс здоровался за руку с людьми в толпе, и один из них после рукопожатия напал на политика.

Охрана Вальса тут же отреагировала и повалила мужчину на землю. Позже выяснилось, что нападавший - член одной из бретонских националистических организаций. Ему грозит судебное разбирательство. Это не первый случай нападения на Вальса за последнее время: так, в декабре во время поездки в Страсбург политика обсыпали мукой.