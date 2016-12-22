23 Декабря 2016 12:07

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс подвергся нападению в Страсбурге. Неизвестный мужчина обсыпал его мукой. Вальс, борющийся за президентский пост, приехал в город в рамках праймериз. У входа в ресторан, где была назначена встреча с избирателями, экс-премьера и подкараулил протестующий. Мужчина кричал, что это Вальсу за статью Конституции Пятой республики, которая позволяет премьеру принимать решения в обход парламента. Вальс пользовался этой крайне непопулярной мерой неоднократно. Именно так был принят закон о трудовой реформе, который вызвал массу протестов во французском обществе.