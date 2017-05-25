Манчестерский террорист попал на записи камер видеонаблюдения

25 Мая 2017 07:05

Салман Абеди, предположительно, устроивший взрыв на стадионе в Манчестере, попал на записи камер видеонаблюдения в торговом центре, где он мог купить рюкзак для взрывного устройства. На одной из фотографий видно, что у рюкзака еще не оторвана бирка с указанием цены. Это дает основания полагать, что он был куплен недавно. Кроме того, в ходе обысков полиция нашла в доме исполнителя теракта мастерскую по изготовлению бомб. Об этом сообщил канал АВС. Следователи считают, что теракт организовала преступная сеть. Сегодня ночью был арестован седьмой подозреваемый в связи с терактом в Манчестере. Ранее была задержана женщина. Напомним, взрыв на стадионе "Манчестер-Арена" произошел в понедельник вечером. Жертвами теракта стали 22 человека, более 60 были ранены.