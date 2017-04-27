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Люксовый поезд "Сикисима" отправился в первое путешествие по Японии
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27 Апреля 2017 19:12

Люксовый поезд "Сикисима" отправился в первое путешествие по Японии

Тур организован только для журналистов. Официально в расписании рейс появится 1 мая. "Сикисима" - поезд класса суперлюкс. Стоимость билета на него стартует с 2 тысяч 800 долларов в эквиваленте. Часть вагонов оборудована прозрачными крышами, в баре всегда живая музыка, а в некоторых купе есть даже традиционная японская баня.

  

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