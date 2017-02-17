Лондон продолжает марафон европейских недель моды

20 Февраля 2017 09:13

В столице Великобритании пройдет 51 показ. Британский модельер Элис Темперли представила публике свою коллекцию, куда вошли крестьянского типа блузы с пышными рукавами и топы с принтами или затейливой вышивкой. Кроме британских лейблов, в Неделе моды в Лондоне участвуют марки из Индии, Гватемалы и Словакии.