Лондон обвинил спецслужбы США в утечке информации о расследовании теракта в Манчестере

25 Мая 2017 09:09

В частности, американские журналисты огласили имя подозреваемого в совершении теракта. Также в прессу попал снимок предполагаемого детонатора взрывного устройства. В накануне опубликованном заявлении Совета шефов полиции Великобритании говорится, что распространение в американских СМИ конфиденциальных данных о теракте в Манчестере наносит ущерб расследованию и подрывает доверие между Лондоном и Вашингтоном. Как пишет "Гардиан", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявит президенту США Дональду Трампу о своем недовольстве по поводу утечек.