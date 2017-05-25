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Лондон обвинил спецслужбы США в утечке информации о расследовании теракта в Манчестере
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25 Мая 2017 09:09

Лондон обвинил спецслужбы США в утечке информации о расследовании теракта в Манчестере

В частности, американские журналисты огласили имя подозреваемого в совершении теракта. Также в прессу попал снимок предполагаемого детонатора взрывного устройства. В накануне опубликованном заявлении Совета шефов полиции Великобритании говорится, что распространение в американских СМИ конфиденциальных данных о теракте в Манчестере наносит ущерб расследованию и подрывает доверие между Лондоном и Вашингтоном. Как пишет "Гардиан", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявит президенту США Дональду Трампу о своем недовольстве по поводу утечек.

  

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