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Лондон намерен сохранить контроль над Гибралтаром после Brexit
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3 Апреля 2017 15:06

Лондон намерен сохранить контроль над Гибралтаром после Brexit

Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с главой гибралтарского правительства Фабианом Пикардо. По словам Мэй, Лондон не допустит, чтобы эта заморская территория вышла из-под британского контроля против воли ее жителей. В Испании, в свою очередь, потребовали права вето по любым договоренностям о Гибралтаре в ходе переговоров между ЕС и Британией о Brexit. Мадрид не заинтересован ставить границы, так как это навредит экономике обеих стран.

  

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