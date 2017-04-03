В мире
3 Апреля 2017 15:06
Лондон намерен сохранить контроль над Гибралтаром после Brexit
Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с главой гибралтарского правительства Фабианом Пикардо. По словам Мэй, Лондон не допустит, чтобы эта заморская территория вышла из-под британского контроля против воли ее жителей. В Испании, в свою очередь, потребовали права вето по любым договоренностям о Гибралтаре в ходе переговоров между ЕС и Британией о Brexit. Мадрид не заинтересован ставить границы, так как это навредит экономике обеих стран.
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