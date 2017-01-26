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Лондон надеется возобновить особые торговые связи с США
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27 Января 2017 09:01

Лондон надеется возобновить особые торговые связи с США

Сегодня в Вашингтоне пройдут переговоры премьер-министра Великобритании и американского лидера. Дональд Трамп и Тереза Мэй обсудят не только заключение торгового соглашения, но и работу НАТО, борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии. Отметим, Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, посетившим США после инаугурации 45-го президента.

 

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