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Лондон готовится к крупнейшей забастовке работников метрополитена
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8 Января 2017 15:06

Лондон готовится к крупнейшей забастовке работников метрополитена

Здесь сегодня вечером начнут бастовать сотрудники метро. Центральные станции британской подземки остановят работу на сутки. Это связано с реформой метрополитена, которую начал еще бывший мэр, а теперь продолжает нынешний. Лидеры профсоюзов борются за сохранение рабочих мест и условий труда. Местные власти подсчитали, что один день забастовки обойдется королевству в 20 миллионов фунтов.

 

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