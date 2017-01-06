Лондон готовится к крупнейшей забастовке работников метрополитена

8 Января 2017 15:06

Здесь сегодня вечером начнут бастовать сотрудники метро. Центральные станции британской подземки остановят работу на сутки. Это связано с реформой метрополитена, которую начал еще бывший мэр, а теперь продолжает нынешний. Лидеры профсоюзов борются за сохранение рабочих мест и условий труда. Местные власти подсчитали, что один день забастовки обойдется королевству в 20 миллионов фунтов.