Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Ливни в Перу унесли жизни 107 человек
В мире
RSS
Ливни в Перу унесли жизни 107 человек
Скачать Поделиться

17 Апреля 2017 08:05

Ливни в Перу унесли жизни 107 человек

В Перу та же природная беда. Правда, здесь в списке погибших уже 107 человек, а число жертв наводнений превышает миллион. Разрушены 220 000 домов. Ливни в стране продолжаются несколько недель. Наводнение признано самым масштабным за последние десятилетия. Эвакуированы всего 10 000 жителей, остальные уехать не успели. Власти выделили 760 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =