Ливни в Перу унесли жизни 107 человек

17 Апреля 2017 08:05

В Перу та же природная беда. Правда, здесь в списке погибших уже 107 человек, а число жертв наводнений превышает миллион. Разрушены 220 000 домов. Ливни в стране продолжаются несколько недель. Наводнение признано самым масштабным за последние десятилетия. Эвакуированы всего 10 000 жителей, остальные уехать не успели. Власти выделили 760 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры.