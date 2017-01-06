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Ливни парализовали работу аэропорта на острове Самуи
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7 Января 2017 12:16

Ливни парализовали работу аэропорта на острове Самуи

Cотни туристов в Таиланде заблокировало наводнение. Ливни парализовали работу аэропорта на острове Самуи — затоплена взлетно-посадочная полоса. Отменены десятки рейсов - в основном в Бангкок. И ближайшие вылеты переносят пока на вторник.

Проливные дожди на юге Таиланда продолжаются лишь два дня, но стихия обернулась настоящей трагедией. Более 10 человек погибли, около 700 000 пострадали. Затоплены многие города, транспорт. Ливни здесь продолжатся до завтра.

 

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