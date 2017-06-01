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Ликвидирован основатель информагентства Amaq
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1 Июня 2017 07:18

Ликвидирован основатель информагентства Amaq

Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В результате был ликвидирован Раян Машаль - основатель информагентства Amaq, которым с целью пропаганды пользуется группировка "Исламское государство". О гибели Машаля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление брата террориста.

По предварительным данным, авиаудар пришелся точно по дому Машаля в городе Аль-Маядин. В момент обстрела рядом с основателем Amaq находилась его дочь, которая тоже погибла. Между тем Reuters отмечает, что найти подтверждение этой информации от официальных источников пока не удается.

  

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