23 Декабря 2016 21:21

Срочные новости приходили сегодня и из Милана. Там ликвидировали берлинского террориста.

В районе 3 часов утра полицейские остановили для проверки документов мужчину - тот вытащил пистолет и открыл огонь с криками "Аллах акбар". После проведения экспертизы отпечатки пальцев этого человека совпали с отпечатками на грузовике, с помощью которого и был совершен теракт на рождественской ярмарке в центре Берлина.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре и нанес еще множеству людей ужасные ранения. С его смертью расследование не будет прекращено, и все, кто знал о преступлении, помогал Амри или прикрывал его, будут установлены. Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты".

Анис Амри, объявленный в международный розыск, прибыл в Италию из Франции на поезде. Беспрепятственно. Как стало известно, в 2011-м он получил тюремный срок за вандализм и кражу и в тюрьме вел себя агрессивно, а после выхода из заключения переехал в Германию, где подал документы на получение убежища. Это произошло в апреле этого года. Известно, что спецслужбы Марокко дважды предупреждали немецких коллег о террористических планах Амри.