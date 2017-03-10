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Лидеры стран Евросоюза не хотят единой прокуратуры
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10 Марта 2017 21:22

Лидеры стран Евросоюза не хотят единой прокуратуры

Саммит ЕС поручил согласовать требования по сбору данных граждан третьих стран при пересечении границ союза. Единые требования должны быть выработаны к июню. В частности, будет согласована новая директива "въезд-выезд", предусматривающая снятие отпечатков пальцев и фотографирование.

В то же время лидеры стран Евросоюза не поддержали создание единой прокуратуры, а премьер-министр Польши Беата Шидло в знак протеста против переизбрания Дональда Туска на пост председателя Европейского совета не подписала итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе. Тем мне менее, он принят.

В свою очередь британский премьер Тереза Мэй подтвердила готовность Великобритании выйти из Евросоюза, напомнив, что запустит переговоры по Брексит в конце марта. Не нашло подтверждения и ее участие в юбилейном 60-ом саммите ЕС в Риме 25 марта.

  

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