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Лидеры стран "Большой семерки" приняли декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом
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27 Мая 2017 09:07

Лидеры стран "Большой семерки" приняли декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Италии приняли декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Главный инициатор документа - британский премьер Тереза Мэй. В документе указывается, что "семерка" намерена бороться с пропагандой терроризма в интернете и онлайн-вербовкой. Для выявления экстремистского контента в Сети планируется привлекать интернет-порталы и крупные IT-компании. Лидеры G7 договорились противостоять угрозе иностранных наемников, покидающих зоны конфликта, а также отказаться от выкупов террористам и бороться с финансированием боевиков санкциями. В декларации подчеркивается, что борьба с терроризмом должна основываться на общих принципах демократии, уважении прав человека и верховенстве закона.

 

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