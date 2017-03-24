Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию о будущем ЕС

25 Марта 2017 15:01

Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию по будущему союза после Brexit. Декларация стала главным итогом саммита в Риме, приуроченного к 60-летию Римского договора, который заложил основы Евросоюза.

В Римской декларации лидеры ЕС дают оценку достижениям союза за прошедшие 60 лет, а также заявляют об обязательстве работать на благо безопасной и защищенной, процветающей и надежной, социальной и более сильной Европы на мировой арене.

Дональд Туск, председатель Европейского совета:

"Европа будет едина или ее не будет вообще. Только единая Европа, только независимая Европа может быть гарантией демократии".

Юбилейный саммит проходит в зале Горациев и Куриациев в капитолийском Дворце консерваторов. Там же 25 марта 1957 года был подписан Римский договор о создании Европейского экономического сообщества, которое стало основной для современного Евросоюза.