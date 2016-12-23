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24 Декабря 2016 15:02

Лидер "Национального фронта" Мари Ле Пен рассказала о планах в политике

"Фрексит", выход из НАТО и Шенген  как угроза безопасности. Французский политик Мари Ле Пен  намерена последовать примеру Великобритании по выходу из Евросоюза. О своих планах в политике  лидер "Национального фронта"  Франции поделилась  с греческими СМИ. Марин Ле Пен также высказалась за ликвидацию Международного валютного фонда. По ее мнению, правительство Великобритании сделало правильно, что в свое время  не отказалось от фунта в пользу евро. Президентские выборы в Пятой республике пройдут весной следующего года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на победу.

 

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